Масиков Ефим Ефимов
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Ефим Ксенафонтов
Мать: Агафья Андреева
Рождение ребёнка
1850
Сын: Масиков Иван Ефимов
Мать ребёнка: Масикова Дарья Лукьянова
Рождение ребёнка
1852
Сын: Масиков Иван Ефимов
Мать ребёнка: Масикова Дарья Лукьянова
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Вера Ефимова
Мать ребёнка: Масикова Дарья Лукьянова
Место жительства
1858
40
Рождение ребёнка
04.08.1867
Мать ребёнка: Масикова Дарья Лукьянова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Масикова Дарья Лукьянова
Смерть
Неизвестно