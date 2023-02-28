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Масиков Ефим Ефимов

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Место рождения

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Ефим Ксенафонтов

Мать: Агафья Андреева

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Масиков Иван Ефимов

Мать ребёнка: Масикова Дарья Лукьянова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Масиков Иван Ефимов

Мать ребёнка: Масикова Дарья Лукьянова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Вера Ефимова

Мать ребёнка: Масикова Дарья Лукьянова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
40
Рождение ребёнка
04.08.1867

Сын: Масиков Афанасий Ефимов

Мать ребёнка: Масикова Дарья Лукьянова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Масикова Дарья Лукьянова

Смерть
Неизвестно
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