Агафья Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1830
Сын: Масиков Ефим Ефимов
Отец ребёнка: Ефим Ксенафонтов
Рождение ребёнка
1834
Сын: Родион Ефимов
Отец ребёнка: Ефим Ксенафонтов
Рождение ребёнка
1839
Сын: Матвей Ефимов
Отец ребёнка: Ефим Ксенафонтов
Рождение ребёнка
1841
Сын: Масиков Иван Ефимов
Отец ребёнка: Ефим Ксенафонтов
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Матрёна Ефимова
Отец ребёнка: Ефим Ксенафонтов
Место жительства
1858
40
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ефим Ксенафонтов
Смерть
Неизвестно