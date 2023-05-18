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(Пенская) Матрена Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.04.1908

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1908

Отец: Пенской Василий Александрович

Мать: Пенская Марина Ивановна