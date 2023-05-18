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(Пенская) Матрена Васильевна
(Пенская) Матрена Васильевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
03.04.1908
Пол
Женский
Отец
Пенской Василий Александрович
1875 г.р.
Мать
Пенская (Рассказова) Марина Ивановна
1879 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КН
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
03.04.1908
Отец:
Пенской Василий Александрович
Мать:
Пенская Марина Ивановна
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