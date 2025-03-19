Джулиани Александр Иванович 27.11.1870 — найти родственников по фамилии на Familio
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Джулиани Александр Иванович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 27.11.1870, Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область

умер 31.03.1941, Флоренция

Супруги
Джулиани (Рохманова) Мария Александровна31.07.1871 г.р.
Дети
Джулиани Сергей Александрович1896 г.р.
Джулиани Михаил Александрович1897 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область

Бракосочетание
1890

Жена: Джулиани (Рохманова) Мария Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
1896

Сын: Джулиани Сергей Александрович

Мать ребёнка: Джулиани (Рохманова) Мария Александровна

Рождение ребёнка
1897

Сын: Джулиани Михаил Александрович

Мать ребёнка: Джулиани (Рохманова) Мария Александровна

Смерть
31.03.1941

Место погребения: Florence, Metropolitan City of Florence, Tuscany, Italy

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