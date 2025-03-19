Джулиани Александр Иванович
мужской, родился 27.11.1870, Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
умер 31.03.1941, Флоренция
Супруги
Джулиани (Рохманова) Мария Александровна31.07.1871 г.р.
Дети
Джулиани Сергей Александрович1896 г.р.
Джулиани Михаил Александрович1897 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Бракосочетание
1890
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1896
Сын: Джулиани Сергей Александрович
Мать ребёнка: Джулиани (Рохманова) Мария Александровна
Рождение ребёнка
1897
Сын: Джулиани Михаил Александрович
Мать ребёнка: Джулиани (Рохманова) Мария Александровна
Смерть
31.03.1941