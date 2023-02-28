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Рыльский Андрей Иродионов

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Место рождения

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

До 1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1857

Дочь: Зайцева Татьяна Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
03.01.1865 ст.

Сын: Рыльский Василий Андреевич

Мать ребёнка: Рыльская Мавра Сергеева

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рыльская Мавра Сергеева

Смерть
Неизвестно
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