Рыльский Андрей Иродионов
Место рождения
Дата рожденияДо 1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1857
Дочь: Зайцева Татьяна Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
03.01.1865 ст.
Сын: Рыльский Василий Андреевич
Мать ребёнка: Рыльская Мавра Сергеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рыльская Мавра Сергеева
Смерть
Неизвестно