Рыльская Мавра Сергеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыльская Мавра Сергеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1840 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.01.1865 ст.

Сын: Рыльский Василий Андреевич

Отец ребёнка: Рыльский Андрей Иродионов

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыльский Андрей Иродионов

Смерть
Неизвестно
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