Анна Афиногенова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1804
Дата смерти23.04.1872 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1832
Дочь: Прасковья Захаровна
Отец ребёнка: Захар Пантелеев
Рождение ребёнка
Около 1835
Сын: Дмитрий Захаров
Отец ребёнка: Захар Пантелеев
Рождение ребёнка
Около 1838
Сын: Захар Захаров
Отец ребёнка: Захар Пантелеев
Рождение ребёнка
Около 1842
Сын: Михаил Захаров
Отец ребёнка: Захар Пантелеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Захар Пантелеев
Смерть
23.04.1872 ст.
Глумиловка, Белебеевский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Причина смерти: от дряхлости
Похороны
25.04.1872 ст.