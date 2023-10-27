Анна Афиногенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Афиногенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1804

Дата смерти

23.04.1872 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1804 г.р.

Дети

Около 1832 г.р.
Около 1835 г.р.
Около 1838 г.р.
Около 1842 г.р.

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1832

Дочь: Прасковья Захаровна

Отец ребёнка: Захар Пантелеев

Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Дмитрий Захаров

Отец ребёнка: Захар Пантелеев

Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Захар Захаров

Отец ребёнка: Захар Пантелеев

Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Михаил Захаров

Отец ребёнка: Захар Пантелеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захар Пантелеев

Смерть
23.04.1872 ст.
Глумиловка, Белебеевский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Причина смерти: от дряхлости
Похороны
25.04.1872 ст.
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