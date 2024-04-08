Захар Пантелеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1804
Дата смертиДо 1862
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804
Отец: Пантелей Лупов
Мать: Настасья Фёдоровна
Рождение ребёнка
Около 1832
Дочь: Прасковья Захаровна
Мать ребёнка: Анна Афиногенова
Рождение ребёнка
Около 1835
Сын: Дмитрий Захаров
Мать ребёнка: Анна Афиногенова
Рождение ребёнка
Около 1838
Мать ребёнка: Анна Афиногенова
Рождение ребёнка
Около 1842
Мать ребёнка: Анна Афиногенова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Афиногенова
Смерть
До 1862