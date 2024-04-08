Захар Пантелеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захар Пантелеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1804

Дата смерти

До 1862

Пол

Мужской

Отец

Около 1779 г.р.

Мать

Около 1783 г.р.

Жена

Около 1804 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804

Отец: Пантелей Лупов

Мать: Настасья Фёдоровна

Рождение ребёнка
Около 1832

Дочь: Прасковья Захаровна

Мать ребёнка: Анна Афиногенова

Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Дмитрий Захаров

Мать ребёнка: Анна Афиногенова

Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Пантелеев Захар Захаров

Мать ребёнка: Анна Афиногенова

Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Пантелеев Михаил Захаров

Мать ребёнка: Анна Афиногенова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Афиногенова

Смерть
До 1862
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