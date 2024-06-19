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Логинов Василий Васильевич

Место рождения

тульская область, Крапивенский р-н, с. Потемкино

Дата рождения

1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Логинов Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Туркова (Логинова) Зинаида Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
10.04.1925

Дочь: Моргун (Логинова) Мария Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
28.02.1928

Сын: Логинов Василий Васильевич

Мать ребёнка: Логинова (Юдина) Наталия Константиновна

Смерть
Неизвестно

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