Логинов Василий Васильевич
Место рождениятульская область, Крапивенский р-н, с. Потемкино
Дата рождения1909
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Логинов Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Туркова (Логинова) Зинаида Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
10.04.1925
Дочь: Моргун (Логинова) Мария Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
28.02.1928
Сын: Логинов Василий Васильевич
Мать ребёнка: Логинова (Юдина) Наталия Константиновна
Смерть
Неизвестно