Кеменова Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКеменова Валентина

Кеменова Валентина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.09.1976

Дочь: Щурова Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Кеменов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михаил

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно