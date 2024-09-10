Анна Фирстовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Фирстовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Онисифор Ларионович

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Синклитикия Онисифоровна

Отец ребёнка: Онисифор Ларионович

Судищи, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Татьяна Онисифоровна

Отец ребёнка: Онисифор Ларионович

Судищи, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
18.10.1825 ст.

Сын: Дмитрий Онисифорович

Отец ребёнка: Онисифор Ларионович

Судищи, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Илларионов Роман Онисифорович

Отец ребёнка: Онисифор Ларионович

Судищи, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Иван Онисифорович

Отец ребёнка: Онисифор Ларионович

Судищи, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Дмитрий Онисифорович

Отец ребёнка: Онисифор Ларионович

Судищи, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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