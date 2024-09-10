Анна Фирстовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Онисифор Ларионович
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Синклитикия Онисифоровна
Отец ребёнка: Онисифор Ларионович
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Татьяна Онисифоровна
Отец ребёнка: Онисифор Ларионович
Рождение ребёнка
18.10.1825 ст.
Сын: Дмитрий Онисифорович
Отец ребёнка: Онисифор Ларионович
Рождение ребёнка
1827
Сын: Илларионов Роман Онисифорович
Отец ребёнка: Онисифор Ларионович
Рождение ребёнка
1835
Сын: Иван Онисифорович
Отец ребёнка: Онисифор Ларионович
Рождение ребёнка
1838
Сын: Дмитрий Онисифорович
Отец ребёнка: Онисифор Ларионович
Смерть
Неизвестно