Илларионов Роман Онисифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИлларионов Роман Онисифорович

Илларионов Роман Онисифорович

Место рождения

Судищи, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Онисифор Ларионович

Мать: Анна Фирстовна

Судищи, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Илларионова Прасковья Дмитриевна

Рождение ребёнка
1852

Сын: Романов Феофан Романович

Мать ребёнка: Илларионова Прасковья Дмитриевна

Судищи, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Илларионова Маргарита Романовна

Мать ребёнка: Илларионова Прасковья Дмитриевна

Судищи, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Илларионов Иван Романович

Мать ребёнка: Илларионова Прасковья Дмитриевна

Судищи, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.