Илларионов Роман Онисифорович
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Онисифор Ларионович
Мать: Анна Фирстовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1852
Мать ребёнка: Илларионова Прасковья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Илларионова Маргарита Романовна
Мать ребёнка: Илларионова Прасковья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1857
Сын: Илларионов Иван Романович
Мать ребёнка: Илларионова Прасковья Дмитриевна
Смерть
Неизвестно