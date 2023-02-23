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Никитин Михаил Григорьев

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Место рождения

деревня Вентовка, Панцыревская волость, Городищевс

Дата рождения

До 1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1833 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1833

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Вентовка, Панцыревская волость, Городищевс
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Азарнова Татьяна Михайлова

Мать ребёнка: Никитина Фёкла

деревня Вентовка, Панцыревская волость, Городищевс
Рождение ребёнка
02.06.1868

Сын: Никитин Денис Михайлов

Мать ребёнка: Никитина Фёкла

деревня Вентовка, Панцыревская волость, Городищевс
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никитина Фёкла

Смерть
Неизвестно
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