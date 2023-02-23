Никитин Михаил Григорьев
Место рождениядеревня Вентовка, Панцыревская волость, Городищевс
Дата рожденияДо 1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1833
Отец: не указан
Мать: не указана
деревня Вентовка, Панцыревская волость, Городищевс
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Азарнова Татьяна Михайлова
Мать ребёнка: Никитина Фёкла
деревня Вентовка, Панцыревская волость, Городищевс
Рождение ребёнка
02.06.1868
Мать ребёнка: Никитина Фёкла
деревня Вентовка, Панцыревская волость, Городищевс
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Никитина Фёкла
Смерть
Неизвестно