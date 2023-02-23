Никитина Фёкла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитина Фёкла

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Азарнова Татьяна Михайлова

Отец ребёнка: Никитин Михаил Григорьев

деревня Вентовка, Панцыревская волость, Городищевс
Рождение ребёнка
02.06.1868

Сын: Никитин Денис Михайлов

Отец ребёнка: Никитин Михаил Григорьев

деревня Вентовка, Панцыревская волость, Городищевс
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никитин Михаил Григорьев

Смерть
Неизвестно
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