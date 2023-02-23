Никитина Фёкла
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Азарнова Татьяна Михайлова
Отец ребёнка: Никитин Михаил Григорьев
деревня Вентовка, Панцыревская волость, Городищевс
Рождение ребёнка
02.06.1868
Отец ребёнка: Никитин Михаил Григорьев
деревня Вентовка, Панцыревская волость, Городищевс
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно