(Könönen) Susanna Mikontytär
Место рожденияPälkjärvi, Ristiselän tila, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Дата рождения28.02.1859
Дата смерти10.04.1886
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Pälkjärvi, Ristiselän tila, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
19.06.1884
Дочь: Tilta Juhontytär
Отец ребёнка: Hämäläinen Juho Juhonpoika
Makarinvaara, ОПРЕДЕЛИТЬ
Смерть
10.04.1886