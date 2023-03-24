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(Könönen) Susanna Mikontytär

Место рождения

Pälkjärvi, Ristiselän tila, Великое княжество Финляндское, Российская Империя

Дата рождения

28.02.1859

Дата смерти

10.04.1886

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Pälkjärvi, Ristiselän tila, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
19.06.1884

Дочь: Tilta Juhontytär

Отец ребёнка: Hämäläinen Juho Juhonpoika

Makarinvaara, ОПРЕДЕЛИТЬ
Смерть
10.04.1886