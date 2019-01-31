Кутыгина (Лохова) Надежда Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кутыгина (Лохова) Надежда Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1964

Дата смерти

31.01.2019

Пол

Женский

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1964

Отец: Лохов Иван Алексеевич

Мать: Лохова Анна Семёновна

Рождение ребёнка
03.07.1990

Дочь: Кандалова Татьяна Сергеевна

Отец ребёнка: Кутыгин Сергей

Рождение ребёнка
17.10.1992

Сын: Кутыгин Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Кутыгин Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кутыгин Сергей

Смерть
31.01.2019
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