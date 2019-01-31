Кутыгина (Лохова) Надежда Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1964
Дата смерти31.01.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1964
Отец: Лохов Иван Алексеевич
Мать: Лохова Анна Семёновна
Рождение ребёнка
03.07.1990
Дочь: Кандалова Татьяна Сергеевна
Отец ребёнка: Кутыгин Сергей
Рождение ребёнка
17.10.1992
Сын: Кутыгин Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Кутыгин Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кутыгин Сергей
Смерть
31.01.2019