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Балабоня Василий Карпович

Место рождения

Ольховка, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Ольховка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
30.01.1889 ст.

Жена: Балабоня Екатерина Моисеевна

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
23.04.1890 ст.

Сын: Балабоня Николай Васильевич

Мать ребёнка: Балабоня Екатерина Моисеевна

Ольховка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
12.02.1905 ст.

Сын: Балабоня Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Балабоня Екатерина Моисеевна

Ольховка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
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