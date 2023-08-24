Балабоня Василий Карпович
Место рожденияОльховка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Дата рожденияОколо 1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Ольховка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
30.01.1889 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
23.04.1890 ст.
Сын: Балабоня Николай Васильевич
Мать ребёнка: Балабоня Екатерина Моисеевна
Ольховка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
12.02.1905 ст.
Сын: Балабоня Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Балабоня Екатерина Моисеевна
Ольховка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно