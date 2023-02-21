Шашева-Брюхаткина евгения павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шашева-Брюхаткина евгения павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Брюхаткин павел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.09.1943

Сын: Городецкий борис иванович

Отец ребёнка: Городецкий иван аркадьевич

Рождение ребёнка
1950

Сын: Шашев владимир яковлевич

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суханов николай егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шашев яков лазаревич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шашев александр яковлевич

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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