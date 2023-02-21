Шашева-Брюхаткина евгения павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1923
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец: Брюхаткин павел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.09.1943
Сын: Городецкий борис иванович
Отец ребёнка: Городецкий иван аркадьевич
Рождение ребёнка
1950
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шашев яков лазаревич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шашев александр яковлевич
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно