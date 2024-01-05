Катышева Евдокия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Катышева Евдокия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.10.1852

Сын: Катышев Кузьма Иванович

Отец ребёнка: Катышев Иван Степанович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.03.1855

Сын: Катышев Алексей Иванович

Отец ребёнка: Катышев Иван Степанович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
11.05.1858

Дочь: Катышева Елена Ивановна

Отец ребёнка: Катышев Иван Степанович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
14.02.1861

Дочь: Катышева Анна Ивановна

Отец ребёнка: Катышев Иван Степанович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Катышев Иван Степанович

Смерть
Неизвестно
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