Катышева Евдокия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.10.1852
Отец ребёнка: Катышев Иван Степанович
Рождение ребёнка
20.03.1855
Отец ребёнка: Катышев Иван Степанович
Рождение ребёнка
11.05.1858
Дочь: Катышева Елена Ивановна
Отец ребёнка: Катышев Иван Степанович
Рождение ребёнка
14.02.1861
Дочь: Катышева Анна Ивановна
Отец ребёнка: Катышев Иван Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно