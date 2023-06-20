Сангурова Измайлова Галина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сангурова Измайлова Галина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сангуров Александр Антонович

Мать: Шеенкова Сангурова Мария Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Измайлов Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Измайлов Александр Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Измайлов Владимир Александрович

Отец ребёнка: Измайлов Александр Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Измайлов Виктор Александрович

Отец ребёнка: Измайлов Александр Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Измайлов Александр Петрович