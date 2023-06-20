Сангурова Измайлова Галина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Измайлов Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Измайлов Александр Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Измайлов Владимир Александрович
Отец ребёнка: Измайлов Александр Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Измайлов Виктор Александрович
Отец ребёнка: Измайлов Александр Петрович
Бракосочетание
Неизвестно