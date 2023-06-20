Измайлов Александр Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Измайлов Александр Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Измайлов Пётр Иванович

Мать: Терёхина Измайлова Вера Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Измайлов Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Сангурова Измайлова Галина Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Измайлов Владимир Александрович

Мать ребёнка: Сангурова Измайлова Галина Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Измайлов Виктор Александрович

Мать ребёнка: Сангурова Измайлова Галина Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куданкина Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сангурова Измайлова Галина Александровна