Космогорлов Харитон Елисеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Космогорлов Харитон Елисеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Космогорлов Елисей

Мать: ?

Рождение ребёнка
1893

Сын: Космогорлов Григорий Харитонович

Мать ребёнка: Мария Харитоновна

Покровская, Кияйская волость, Красноярский уезд
Рождение ребёнка
1895

Сын: Космогорлов Михаил Харитонович

Мать ребёнка: Мария Харитоновна

Покровка, Тюхтетский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
21.10.1904

Сын: Космогорлов Аверкий Харитонович

Мать ребёнка: Мария Харитоновна

Рождение ребёнка
21.10.1904

Сын: Космогорлова Гликерия Харитоновна

Мать ребёнка: Мария Харитоновна

Рождение ребёнка
18.05.1912

Сын: Космогорлов Константин Харитонович

Мать ребёнка: Мария Харитоновна

Покровская, Кияйская волость, Красноярский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Космогорлов Федот Харитонович

Мать ребёнка: Мария Харитоновна

Смерть
Неизвестно
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