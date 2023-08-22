Космогорлов Харитон Елисеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Космогорлов Елисей
Мать: ?
Рождение ребёнка
1893
Сын: Космогорлов Григорий Харитонович
Мать ребёнка: Мария Харитоновна
Рождение ребёнка
1895
Сын: Космогорлов Михаил Харитонович
Мать ребёнка: Мария Харитоновна
Покровка, Тюхтетский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
21.10.1904
Сын: Космогорлов Аверкий Харитонович
Мать ребёнка: Мария Харитоновна
Рождение ребёнка
21.10.1904
Сын: Космогорлова Гликерия Харитоновна
Мать ребёнка: Мария Харитоновна
Рождение ребёнка
18.05.1912
Сын: Космогорлов Константин Харитонович
Мать ребёнка: Мария Харитоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Космогорлов Федот Харитонович
Мать ребёнка: Мария Харитоновна
Смерть
Неизвестно