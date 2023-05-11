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Малинин Malinin Иван Кузмич

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Место рождения

Д. Гусево, Зубцовский уезд, Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

AB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Малинин Кузьма Арсеньевич

Мать: Малинина Варвара Никифоровна

Д. Гусево, Зубцовский уезд, Россия
Рождение ребёнка
1911

Сын: Малинин Александр

Мать ребёнка: Малинина Анастасия

Зубцов, Россия
Рождение ребёнка
29.01.1915

Дочь: Кылосова Валентина

Мать ребёнка: Малинина Анастасия

Гусево, Зубцовский уезд, Тверская губернияРоссия
Рождение ребёнка
06.04.1919

Сын: Малинин Василий Иванович

Мать ребёнка: Малинина Анастасия

Зубцов, Россия
Рождение ребёнка
14.11.1922

Сын: Николай

Мать ребёнка: Малинина Анастасия

Зубцов, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Малинина Анастасия

Зубцов, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Георгий Иванович

Мать ребёнка: Малинина Анастасия

Зубцов, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малинин Павел

Мать ребёнка: Малинина Анастасия

Зубцов, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малинин Алексей

Мать ребёнка: Малинина Анастасия

Зубцов, Россия
Смерть
1941
Причина смерти: война