Малинин Malinin Иван Кузмич
Место рожденияД. Гусево, Зубцовский уезд, Россия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1941
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Д. Гусево, Зубцовский уезд, Россия
Рождение ребёнка
1911
Сын: Малинин Александр
Мать ребёнка: Малинина Анастасия
Зубцов, Россия
Рождение ребёнка
29.01.1915
Дочь: Кылосова Валентина
Мать ребёнка: Малинина Анастасия
Гусево, Зубцовский уезд, Тверская губернияРоссия
Рождение ребёнка
06.04.1919
Мать ребёнка: Малинина Анастасия
Зубцов, Россия
Рождение ребёнка
14.11.1922
Сын: Николай
Мать ребёнка: Малинина Анастасия
Зубцов, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена
Мать ребёнка: Малинина Анастасия
Зубцов, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Георгий Иванович
Мать ребёнка: Малинина Анастасия
Зубцов, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малинин Павел
Мать ребёнка: Малинина Анастасия
Зубцов, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малинин Алексей
Мать ребёнка: Малинина Анастасия
Зубцов, Россия
Смерть
1941
Причина смерти: война