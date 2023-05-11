Малинина (Дунаевская) Варвара Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малинина (Дунаевская) Варвара Никифоровна

Место рождения

Конопатино, Тверская область

Дата рождения

1859

Дата смерти

1930

Пол

Женский

Добавил:

AB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Дунаевский Никифор

Мать: не указана

Конопатино, Тверская область
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Королева Матрена Кузминична

Отец ребёнка: Малинин Кузьма Арсеньевич

Гусево, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
03.02.1891

Дочь: Архарова Мария Кузминична

Отец ребёнка: Малинин Кузьма Арсеньевич

Зубцов, Россия
Рождение ребёнка
01.08.1892

Сын: Малинин Матвей Кузмич

Отец ребёнка: Малинин Кузьма Арсеньевич

Зубцов, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малинин Malinin Иван Кузмич

Отец ребёнка: Малинин Кузьма Арсеньевич

Д. Гусево, Зубцовский уезд, Россия
Смерть
1930