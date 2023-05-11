Малинина (Дунаевская) Варвара Никифоровна
Место рожденияКонопатино, Тверская область
Дата рождения1859
Дата смерти1930
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Дунаевский Никифор
Мать: не указана
Конопатино, Тверская область
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Королева Матрена Кузминична
Отец ребёнка: Малинин Кузьма Арсеньевич
Гусево, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
03.02.1891
Дочь: Архарова Мария Кузминична
Отец ребёнка: Малинин Кузьма Арсеньевич
Зубцов, Россия
Рождение ребёнка
01.08.1892
Отец ребёнка: Малинин Кузьма Арсеньевич
Зубцов, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малинин Malinin Иван Кузмич
Отец ребёнка: Малинин Кузьма Арсеньевич
Д. Гусево, Зубцовский уезд, Россия
Смерть
1930