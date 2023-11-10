Калинина-Рогожкина (Башкирова) Пелагея Семёновна
Место рождения
Дата рождения11.10.1862
Дата смерти07.04.1899
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1862
Крещение
12.10.1862
Крестный: Ставропольской пожарной команды унтер-офицер Тимофей Постов
Бракосочетание
03.02.1879
Довнести персоны https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L994-J9GT-G?i=1202&cc=1807365
Рождение ребёнка
17.06.1882
Сын: Калинин-Рогожкин Петр Иоакимович
Отец ребёнка: Калинин-Рогожкин Иоаким Никифорович
Рождение ребёнка
26.07.1884
Дочь: Губанова Мария Иоакимовна
Отец ребёнка: Калинин-Рогожкин Иоаким Никифорович
Рождение ребёнка
09.03.1887
Дочь: Дарья Иоакимовна
Отец ребёнка: Калинин-Рогожкин Иоаким Никифорович
Рождение ребёнка
18.11.1888
Дочь: Матрёна Иоакимовна
Отец ребёнка: Калинин-Рогожкин Иоаким Никифорович
Рождение ребёнка
21.03.1891
Сын: Рогожкин Александр Иоакимович
Отец ребёнка: Калинин-Рогожкин Иоаким Никифорович
Рождение ребёнка
15.09.1894
Сын: Калинин-Рогожкин Иван Иоакимович
Отец ребёнка: Калинин-Рогожкин Иоаким Никифорович
Рождение ребёнка
31.10.1896
Сын: Рогожкин Константин Иоакимович
Отец ребёнка: Калинин-Рогожкин Иоаким Никифорович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
07.04.1899
Причина смерти: порок сердца