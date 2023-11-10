Калинина-Рогожкина (Башкирова) Пелагея Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калинина-Рогожкина (Башкирова) Пелагея Семёновна

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

11.10.1862

Дата смерти

07.04.1899

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1862

Отец: Башкиров Семён Кузьмич

Мать: Башкирова Матрёна Матвеевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
12.10.1862
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Крестный: Ставропольской пожарной команды унтер-офицер Тимофей Постов
Бракосочетание
03.02.1879

Муж: Калинин-Рогожкин Иоаким Никифорович

Тольятти, Тольятти, Самарская область
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Рождение ребёнка
17.06.1882

Сын: Калинин-Рогожкин Петр Иоакимович

Отец ребёнка: Калинин-Рогожкин Иоаким Никифорович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.07.1884

Дочь: Губанова Мария Иоакимовна

Отец ребёнка: Калинин-Рогожкин Иоаким Никифорович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.03.1887

Дочь: Дарья Иоакимовна

Отец ребёнка: Калинин-Рогожкин Иоаким Никифорович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.11.1888

Дочь: Матрёна Иоакимовна

Отец ребёнка: Калинин-Рогожкин Иоаким Никифорович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.03.1891

Сын: Рогожкин Александр Иоакимович

Отец ребёнка: Калинин-Рогожкин Иоаким Никифорович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.09.1894

Сын: Калинин-Рогожкин Иван Иоакимович

Отец ребёнка: Калинин-Рогожкин Иоаким Никифорович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
31.10.1896

Сын: Рогожкин Константин Иоакимович

Отец ребёнка: Калинин-Рогожкин Иоаким Никифорович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
07.04.1899
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Причина смерти: порок сердца
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