Губанова (Калинина) Мария Иоакимовна
Место рождения
Дата рождения26.07.1884
Дата смертиПосле 16.02.1920
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1884
Крещение
27.07.1884
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Восприемники: Пётр Макарович Калинин, Прасковья Никифоровна
Восприемник
13.07.1901
Пётр Михайлович Носков
Бракосочетание
17.02.1902
Поручители по жениху: Еремин и Кузнецов Поручители по невесте: Киселев и отставной унтер-офицер села Сабанчеева Алатырского уезда Симбирскгй Губернии Еикита Яковлевич Башкайкин?
Рождение ребёнка
26.02.1903
Отец ребёнка: Губанов Пётр Сергеевич
Рождение ребёнка
15.04.1905
Дочь: Александра Петровна
Отец ребёнка: Губанов Пётр Сергеевич
Рождение ребёнка
07.08.1907
Дочь: Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Губанов Пётр Сергеевич
Рождение ребёнка
15.03.1910
Отец ребёнка: Губанов Пётр Сергеевич
Рождение ребёнка
29.09.1912
Дочь: Ефросинья Петровна
Отец ребёнка: Губанов Пётр Сергеевич
Рождение ребёнка
15.04.1915
Отец ребёнка: Губанов Пётр Сергеевич
Рождение ребёнка
15.04.1915
Дочь: Александра Петровна
Отец ребёнка: Губанов Пётр Сергеевич
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 16.02.1920