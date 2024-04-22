Губанова (Калинина) Мария Иоакимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Губанова (Калинина) Мария Иоакимовна

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

26.07.1884

Дата смерти

После 16.02.1920

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1884

Отец: Калинин-Рогожкин Иоаким Никифорович

Мать: Калинина-Рогожкина Пелагея Семёновна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
27.07.1884
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Восприемники: Пётр Макарович Калинин, Прасковья Никифоровна
Восприемник
13.07.1901
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Пётр Михайлович Носков
Бракосочетание
17.02.1902

Муж: Губанов Пётр Сергеевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Поручители по жениху: Еремин и Кузнецов Поручители по невесте: Киселев и отставной унтер-офицер села Сабанчеева Алатырского уезда Симбирскгй Губернии Еикита Яковлевич Башкайкин?
Рождение ребёнка
26.02.1903

Сын: Губанов Фёдор Петрович

Отец ребёнка: Губанов Пётр Сергеевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.04.1905

Дочь: Александра Петровна

Отец ребёнка: Губанов Пётр Сергеевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.08.1907

Дочь: Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Губанов Пётр Сергеевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.03.1910

Сын: Губанов Василий Петрович

Отец ребёнка: Губанов Пётр Сергеевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.09.1912

Дочь: Ефросинья Петровна

Отец ребёнка: Губанов Пётр Сергеевич

Рождение ребёнка
15.04.1915

Сын: Губанов Иосиф Петрович

Отец ребёнка: Губанов Пётр Сергеевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.04.1915

Дочь: Александра Петровна

Отец ребёнка: Губанов Пётр Сергеевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 16.02.1920
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