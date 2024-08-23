Калинин-Рогожкин Александр Иоакимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКалинин-Рогожкин Александр Иоакимович

Калинин-Рогожкин Александр Иоакимович

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

21.03.1891

Дата смерти

После 1923

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1891

Отец: Калинин-Рогожкин Иоаким Никифорович

Мать: Калинина-Рогожкина (Башкирова) Пелагея Семёновна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
24.03.1891
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
04.10.1909

Жена: Калинина-Рогожкина (Акимова) Прасковья Иосифовна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.08.1910

Сын: Рогожкин Василий Александрович

Мать ребёнка: Калинина-Рогожкина (Акимова) Прасковья Иосифовна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.02.1912

Дочь: (Рогожкина) Анна Александровна

Мать ребёнка: Калинина-Рогожкина (Акимова) Прасковья Иосифовна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.06.1913

Сын: Рогожкин Иван Александрович

Мать ребёнка: Калинина-Рогожкина (Акимова) Прасковья Иосифовна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.06.1914

Дочь: (Рогожкина) Елена Александровна

Мать ребёнка: Калинина-Рогожкина (Акимова) Прасковья Иосифовна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.01.1916

Сын: Калинин-Рогожкин Григорий Александрович

Мать ребёнка: Калинина-Рогожкина (Акимова) Прасковья Иосифовна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.03.1918

Дочь: (Рогожкина) Мария Александровна

Мать ребёнка: Калинина-Рогожкина (Акимова) Прасковья Иосифовна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1920

Дочь: (Рогожкина) Елизавета Александровна

Мать ребёнка: Калинина-Рогожкина (Акимова) Прасковья Иосифовна

Смерть
После 1923

Мы используем куки для улучшения работы сайта.