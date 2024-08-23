Калинин-Рогожкин Александр Иоакимович
Место рождения
Дата рождения21.03.1891
Дата смертиПосле 1923
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1891
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Крещение
24.03.1891
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
04.10.1909
Рождение ребёнка
10.08.1910
Рождение ребёнка
03.02.1912
Дочь: (Рогожкина) Анна Александровна
Мать ребёнка: Калинина-Рогожкина (Акимова) Прасковья Иосифовна
Рождение ребёнка
05.06.1913
Сын: Рогожкин Иван Александрович
Мать ребёнка: Калинина-Рогожкина (Акимова) Прасковья Иосифовна
Рождение ребёнка
08.06.1914
Дочь: (Рогожкина) Елена Александровна
Мать ребёнка: Калинина-Рогожкина (Акимова) Прасковья Иосифовна
Рождение ребёнка
20.01.1916
Сын: Калинин-Рогожкин Григорий Александрович
Мать ребёнка: Калинина-Рогожкина (Акимова) Прасковья Иосифовна
Рождение ребёнка
21.03.1918
Дочь: (Рогожкина) Мария Александровна
Мать ребёнка: Калинина-Рогожкина (Акимова) Прасковья Иосифовна
Рождение ребёнка
Около 1920
Смерть
После 1923