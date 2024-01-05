Слышляева -- Агрипина Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слышляева -- Агрипина Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Слышляева Екатерина Арсентьевна

Отец ребёнка: Слышляев Арсений Михеевич

Рождение ребёнка
1911

Сын: Слышляев Александр Арсентьевич

Отец ребёнка: Слышляев Арсений Михеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Слышляев Арсений Михеевич

Смерть
Неизвестно
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