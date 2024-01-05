Слышляева -- Агрипина Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Слышляева Екатерина Арсентьевна
Отец ребёнка: Слышляев Арсений Михеевич
Рождение ребёнка
1911
Сын: Слышляев Александр Арсентьевич
Отец ребёнка: Слышляев Арсений Михеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно