Слышляев Арсений Михеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Слышляева Екатерина Арсентьевна
Мать ребёнка: Слышляева -- Агрипина Семеновна
Рождение ребёнка
1911
Сын: Слышляев Александр Арсентьевич
Мать ребёнка: Слышляева -- Агрипина Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно