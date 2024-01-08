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Узянова Матрена Марковна

Место рождения

с. Черемисское

Дата рождения

1723

Дата смерти

1769

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Черемисское
Рождение ребёнка
1742

Дочь: Степанова Узянова Домна Максимовна

Отец ребёнка: Узянов Максим Петрович

Рождение ребёнка
1743

Сын: Узянов Емельян Максимович

Отец ребёнка: Узянов Максим Петрович

Рождение ребёнка
1748

Сын: Узянов Родион Максимович

Отец ребёнка: Узянов Максим Петрович

Рождение ребёнка
1753

Дочь: Буторина Узянова Февронья Максимовна

Отец ребёнка: Узянов Максим Петрович

Рождение ребёнка
1755

Сын: Узянов Василий Максимович

Отец ребёнка: Узянов Максим Петрович

Рождение ребёнка
1760

Дочь: Климарева Узянова Акулина Максимовна

Отец ребёнка: Узянов Максим Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Узянов Максим Петрович

Смерть
1769
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