Узянова Матрена Марковна
Место рожденияс. Черемисское
Дата рождения1723
Дата смерти1769
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Черемисское
Рождение ребёнка
1742
Дочь: Степанова Узянова Домна Максимовна
Отец ребёнка: Узянов Максим Петрович
Рождение ребёнка
1743
Сын: Узянов Емельян Максимович
Отец ребёнка: Узянов Максим Петрович
Рождение ребёнка
1748
Отец ребёнка: Узянов Максим Петрович
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Буторина Узянова Февронья Максимовна
Отец ребёнка: Узянов Максим Петрович
Рождение ребёнка
1755
Сын: Узянов Василий Максимович
Отец ребёнка: Узянов Максим Петрович
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Климарева Узянова Акулина Максимовна
Отец ребёнка: Узянов Максим Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1769