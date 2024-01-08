Узянов Емельян Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1743
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: Узянов Максим Петрович
Мать: Узянова Матрена Марковна
Рождение ребёнка
1759
Сын: Узянов Семион Емельянович
Мать ребёнка: Узянова Задорина Марфа Николаевна
Рождение ребёнка
1762
Мать ребёнка: Узянова Задорина Марфа Николаевна
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Узянова Ефимия Емельяновна
Мать ребёнка: Узянова Задорина Марфа Николаевна
Рождение ребёнка
1777
Мать ребёнка: Узянова Задорина Марфа Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно