Узянов Емельян Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Узянов Емельян Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1743

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: Узянов Максим Петрович

Мать: Узянова Матрена Марковна

Рождение ребёнка
1759

Сын: Узянов Семион Емельянович

Мать ребёнка: Узянова Задорина Марфа Николаевна

Рождение ребёнка
1762

Сын: Узянов Козма Емельянович

Мать ребёнка: Узянова Задорина Марфа Николаевна

Рождение ребёнка
1767

Дочь: Узянова Ефимия Емельяновна

Мать ребёнка: Узянова Задорина Марфа Николаевна

Рождение ребёнка
1777

Сын: Узянов Фока Емельянович

Мать ребёнка: Узянова Задорина Марфа Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Узянова Задорина Марфа Николаевна

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