Рувелл (Башкирова) Елизавета Александровна
женский, родилась 26.12.1915, Москва, город федерального значения Москва
умерла 31.03.1962, деревня Манхасет, Насса, Нью Йорк, США
ОтецБашкиров Александр Александрович25.10.1872 ст. г.р.
МатьБашкирова (Толстая) Мария Сергеевна13.07.1886 ст. г.р.
Супруги
Рувелл Раймонд02.07.1906 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
26.12.1915
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
26.02.1946
Муж: Рувелл Раймонд
Смерть
31.03.1962
деревня Манхасет, Насса, Нью Йорк, США