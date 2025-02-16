Рувелл (Башкирова) Елизавета Александровна 26.12.1915 — найти родственников по фамилии на Familio

Рувелл (Башкирова) Елизавета Александровна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 26.12.1915, Москва, город федерального значения Москва

умерла 31.03.1962, деревня Манхасет, Насса, Нью Йорк, США

Отец
Башкиров Александр Александрович25.10.1872 ст. г.р.
Мать
Башкирова (Толстая) Мария Сергеевна13.07.1886 ст. г.р.
Супруги
Рувелл Раймонд02.07.1906 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1915

Отец: Башкиров Александр Александрович

Мать: Башкирова (Толстая) Мария Сергеевна

Москва, город федерального значения Москва

Бракосочетание
26.02.1946

Муж: Рувелл Раймонд

Смерть
31.03.1962
деревня Манхасет, Насса, Нью Йорк, США

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