Грудева Дарья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грудева Дарья Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1801

Сын: Грудев Федор Тимофеевич

Отец ребёнка: Грудев Тимофей Андреевич

Рождение ребёнка
1804

Сын: Грудев Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Грудев Тимофей Андреевич

Рождение ребёнка
1822

Сын: Грудев Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Грудев Тимофей Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Тимофеевна

Отец ребёнка: Грудев Тимофей Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Парасковья Тимофеевна

Отец ребёнка: Грудев Тимофей Андреевич

Смерть
Неизвестно
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