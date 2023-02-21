Грудева Дарья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1759
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1801
Отец ребёнка: Грудев Тимофей Андреевич
Рождение ребёнка
1804
Отец ребёнка: Грудев Тимофей Андреевич
Рождение ребёнка
1822
Отец ребёнка: Грудев Тимофей Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Тимофеевна
Отец ребёнка: Грудев Тимофей Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Парасковья Тимофеевна
Отец ребёнка: Грудев Тимофей Андреевич
Смерть
Неизвестно