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Грудев Федор Тимофеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Грудев Тимофей Андреевич

Мать: Грудева Дарья Васильевна

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Евгения Федоровна

Мать ребёнка: Грудева Агрипина Федоровна

Рождение ребёнка
1826

Сын: Грудев Василий Федорович

Мать ребёнка: Грудева Агрипина Федоровна

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Ольга Федоровна

Мать ребёнка: Грудева Агрипина Федоровна

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Анастасия Федоровна

Мать ребёнка: Грудева Агрипина Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грудева Агрипина Федоровна

Смерть
Неизвестно
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