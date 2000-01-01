Грудев Федор Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Грудев Тимофей Андреевич
Мать: Грудева Дарья Васильевна
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Евгения Федоровна
Мать ребёнка: Грудева Агрипина Федоровна
Рождение ребёнка
1826
Мать ребёнка: Грудева Агрипина Федоровна
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Ольга Федоровна
Мать ребёнка: Грудева Агрипина Федоровна
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Анастасия Федоровна
Мать ребёнка: Грудева Агрипина Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно