Вьюрков Георгий Емельянович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800
Отец: Вьюрков Емельян Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
23.10.1821
Рождение ребёнка
21.04.1823
Сын: Вьюрков Василий Георгиевич
Мать ребёнка: Вьюркова Варвара Парфеновна
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1827 или 1828
Мать ребёнка: Вьюркова Варвара Парфеновна
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: Тихонова Евдокия Георгиевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1832
Дочь: Вьюркова Анисия Георгиевна
Мать ребёнка: Вьюркова Варвара Парфеновна
Смерть
Неизвестно