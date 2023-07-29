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Вьюрков Георгий Емельянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: Вьюрков Емельян Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
23.10.1821

Жена: Вьюркова Варвара Парфеновна

Рождение ребёнка
21.04.1823

Сын: Вьюрков Василий Георгиевич

Мать ребёнка: Вьюркова Варвара Парфеновна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1827 или 1828

Сын: Вьюрков Макар Георгиевич

Мать ребёнка: Вьюркова Варвара Парфеновна

Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: Тихонова Евдокия Георгиевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1832

Дочь: Вьюркова Анисия Георгиевна

Мать ребёнка: Вьюркова Варвара Парфеновна

Смерть
Неизвестно