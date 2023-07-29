Вьюрков Емельян Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1771
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1797
Сын: Вьюрков Иосиф Емельянович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1800
Сын: Вьюрков Георгий Емельянович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1806
Сын: Вьюрков Григорий Емельянович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1808
Сын: Вьюрков Илларион Емельянович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1813
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1814
Сын: Вьюрков Федор Емельянович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 15.08.1815
Сын: Вьюрков Андрей Емельянович
Мать ребёнка: Вьюркова Ефимия Ивановна
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вьюркова Ефимия Ивановна
Смерть
Неизвестно