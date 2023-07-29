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Вьюрков Емельян Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1797

Сын: Вьюрков Иосиф Емельянович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Вьюрков Георгий Емельянович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Вьюрков Григорий Емельянович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Вьюрков Илларион Емельянович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Вьюрков Фрол Емельянович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Вьюрков Федор Емельянович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 15.08.1815

Сын: Вьюрков Андрей Емельянович

Мать ребёнка: Вьюркова Ефимия Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вьюркова Ефимия Ивановна

Смерть
Неизвестно