Соколов Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколов Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тутаринов (Соколова) Лиля

Мать ребёнка: Соколова (Лев) Рахель (Роня)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Борис

Мать ребёнка: Соколова (Лев) Рахель (Роня)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соколова (Лев) Рахель (Роня)

Смерть
Неизвестно

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