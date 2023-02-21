Иванова Анна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова Анна Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Иванов Василий Авксентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елизавета Васильевна

Отец ребёнка: Иванов Василий Авксентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагея Васильевна

Отец ребёнка: Иванов Василий Авксентьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Василий Авксентьевич

Смерть
Неизвестно
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