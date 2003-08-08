Иваничкин Владимир Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иваничкин Владимир Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.05.1953

Дата смерти

08.08.2003

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1953

Отец: Иваничкин Николай Иванович

Мать: Иваничкина Галина Дмитриевна

Рождение ребёнка
13.11.1973

Дочь: Куринкова Марина Владимировна

Мать ребёнка: Иваничкина Мария Петровна

Рождение ребёнка
29.12.1981

Сын: Иваничкин Дмитрий Владимирович

Мать ребёнка: Иваничкина Мария Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иваничкина Мария Петровна

Смерть
08.08.2003
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