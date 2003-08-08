Иваничкин Владимир Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.05.1953
Дата смерти08.08.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1953
Рождение ребёнка
13.11.1973
Дочь: Куринкова Марина Владимировна
Мать ребёнка: Иваничкина Мария Петровна
Рождение ребёнка
29.12.1981
Сын: Иваничкин Дмитрий Владимирович
Мать ребёнка: Иваничкина Мария Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.08.2003