Иваничкина (Сергеева) Галина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иваничкина (Сергеева) Галина Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.04.1925

Дата смерти

08.08.1990

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1925

Отец: Сергеев Дмитрий Петрович

Мать: Сергеева Анна Федоровна

Рождение ребёнка
08.06.1949

Дочь: Богатырева Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Иваничкин Николай Иванович

Рождение ребёнка
05.05.1953

Сын: Иваничкин Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Иваничкин Николай Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иваничкин Николай Иванович

Смерть
08.08.1990