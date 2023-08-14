Иваничкина (Сергеева) Галина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.04.1925
Дата смерти08.08.1990
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1925
Отец: Сергеев Дмитрий Петрович
Мать: Сергеева Анна Федоровна
Рождение ребёнка
08.06.1949
Дочь: Богатырева Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Иваничкин Николай Иванович
Рождение ребёнка
05.05.1953
Сын: Иваничкин Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Иваничкин Николай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.08.1990