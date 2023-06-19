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Шелудченко Кирилл Михайлович

Место рождения

Приморск

Дата рождения

До 1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1809

Отец: Шелудченко Михаил

Мать: не указана

Бракосочетание
02.11.1829

Жена: Шелудченко Гликерия Семеновна

Рождение ребёнка
01.07.1833

Сын: Шелудченко Никита Кириллович

Мать ребёнка: Шелудченко Гликерия Семеновна

Рождение ребёнка
13.02.1836

Сын: Шелудченко Авксентий Кириллович

Мать ребёнка: Шелудченко Гликерия Семеновна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно