Шелудченко Кирилл Михайлович
Место рождения
Дата рожденияДо 1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1809
Отец: Шелудченко Михаил
Мать: не указана
Бракосочетание
02.11.1829
Рождение ребёнка
01.07.1833
Сын: Шелудченко Никита Кириллович
Мать ребёнка: Шелудченко Гликерия Семеновна
Рождение ребёнка
13.02.1836
Сын: Шелудченко Авксентий Кириллович
Мать ребёнка: Шелудченко Гликерия Семеновна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно