Молчанов Егор Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.06.1937
Дочь: Молчанова Вера Егоровна
Мать ребёнка: Молчанова Елена Власовна
Рождение ребёнка
1939
Сын: Молчанов Георгий (Гоха) Егорович
Мать ребёнка: Молчанова Елена Власовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Молчанова Елена Власовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Молчанов Дмитрий (Митя) Егорович
Мать ребёнка: Молчанова Елена Власовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Молчанова Елена Власовна
Смерть
Неизвестно