Молчанов Егор Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Молчанов Егор Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.06.1937

Дочь: Молчанова Вера Егоровна

Мать ребёнка: Молчанова Елена Власовна

Рождение ребёнка
1939

Сын: Молчанов Георгий (Гоха) Егорович

Мать ребёнка: Молчанова Елена Власовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Молчанов Юрий Егорович

Мать ребёнка: Молчанова Елена Власовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Молчанов Дмитрий (Митя) Егорович

Мать ребёнка: Молчанова Елена Власовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Молчанова Елена Власовна

Смерть
Неизвестно
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