Хритонова Пелагея Васильева
Место рожденияд.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Василий Иванов
Мать: не указана
д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
10.11.1841
Покровская церковь с.Дмитриевка
Рождение ребёнка
13.06.1846
Отец ребёнка: Хритонов Иван Романов
Рождение ребёнка
1852
Сын: Хритонов Андриан (Адриан) Иванов
Отец ребёнка: Хритонов Иван Романов
Смерть
Неизвестно