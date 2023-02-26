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Хритонова Пелагея Васильева

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Место рождения

д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Василий Иванов

Мать: не указана

д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
10.11.1841

Муж: Хритонов Иван Романов

Покровская церковь с.Дмитриевка
Рождение ребёнка
13.06.1846

Сын: Хритонов Трофимий Иванов

Отец ребёнка: Хритонов Иван Романов

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Хритонов Андриан (Адриан) Иванов

Отец ребёнка: Хритонов Иван Романов

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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