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Василий Иванов

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Место рождения

д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

До 1800

Дата смерти

До 1841

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1800

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Хритонова Пелагея Васильева

Мать ребёнка: не указана

д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
До 1841
д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
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