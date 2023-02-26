Василий Иванов
Место рожденияд.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рожденияДо 1800
Дата смертиДо 1841
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1800
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Хритонова Пелагея Васильева
Мать ребёнка: не указана
д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
До 1841
д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.