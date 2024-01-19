Юркова (Юркова) Ирина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЮркова (Юркова) Ирина Григорьевна

Юркова (Юркова) Ирина Григорьевна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

01.01.1955

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1955

Отец: Юрков Григорий Лаврентьевич

Мать: Юркова Анна Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
04.06.1977

Муж: Балденков Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
12.12.1977

Дочь: Юркова Галина Владимировна

Отец ребёнка: Балденков Владимир Николаевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
15.12.1982

Дочь: Юркова Анна Владимировна

Отец ребёнка: Балденков Владимир Николаевич

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
Инженер
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close