Юркова (Юркова) Ирина Григорьевна
Место рождения
Дата рождения01.01.1955
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1955
Отец: Юрков Григорий Лаврентьевич
Мать: Юркова Анна Ивановна
Бракосочетание
04.06.1977
Рождение ребёнка
12.12.1977
Дочь: Юркова Галина Владимировна
Отец ребёнка: Балденков Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
15.12.1982
Дочь: Юркова Анна Владимировна
Отец ребёнка: Балденков Владимир Николаевич
Работа или профессия
Неизвестно
Инженер