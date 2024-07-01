Толкач Терезия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смерти09.12.1886
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
09.12.1886
Причина смерти: по старости | 1886. № 34. Декабря 9 (умерла), Декабря 11 (погребена). Села Лапич рядового Ивана Назарова Толкача жена Терезия, 65 лет, по старости. Основание: НИАБ (Минск). Ф. 136, оп.... Показать все