Толкач Терезия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толкач Терезия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

09.12.1886

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1819 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Толкач Янко Назарович

Место жительства
Неизвестно
Лапичи, Осиповичский район, Могилёвская область
Смерть
09.12.1886
Лапичи, Осиповичский район, Могилёвская область
Причина смерти: по старости | 1886. № 34. Декабря 9 (умерла), Декабря 11 (погребена). Села Лапич рядового Ивана Назарова Толкача жена Терезия, 65 лет, по старости. Основание: НИАБ (Минск). Ф. 136, оп.... Показать все

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