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Казаринов Федор Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Дата смерти

1827

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1782

Дочь: Настасья Фёдоровна

Мать ребёнка: Казаринова Авдотья Степановна

Рождение ребёнка
1782

Сын: Казаринов Степан Федорович

Мать ребёнка: Казаринова Авдотья Степановна

Рождение ребёнка
1782

Сын: Казаринов Яков Федорович

Мать ребёнка: Казаринова Авдотья Степановна

Рождение ребёнка
1788

Дочь: Марина Фёдоровна

Мать ребёнка: Казаринова Авдотья Степановна

Рождение ребёнка
1793

Сын: Казаринов Денис Федорович

Мать ребёнка: Казаринова Авдотья Степановна

Рождение ребёнка
1795

Сын: Казаринов Александр Федорович

Мать ребёнка: Казаринова Авдотья Степановна

Место жительства
С 1795
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
из Ялуторовского округа Омутинской волости деревни Крутой переехали в Яркуль между 1782 и 1795 гг
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Казаринова Авдотья Степановна

Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
1827
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