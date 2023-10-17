Казаринов Федор Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750
Дата смерти1827
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Настасья Фёдоровна
Мать ребёнка: Казаринова Авдотья Степановна
Рождение ребёнка
1782
Сын: Казаринов Степан Федорович
Мать ребёнка: Казаринова Авдотья Степановна
Рождение ребёнка
1782
Мать ребёнка: Казаринова Авдотья Степановна
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Марина Фёдоровна
Мать ребёнка: Казаринова Авдотья Степановна
Рождение ребёнка
1793
Сын: Казаринов Денис Федорович
Мать ребёнка: Казаринова Авдотья Степановна
Рождение ребёнка
1795
Сын: Казаринов Александр Федорович
Мать ребёнка: Казаринова Авдотья Степановна
Место жительства
С 1795
из Ялуторовского округа Омутинской волости деревни Крутой переехали в Яркуль между 1782 и 1795 гг
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1827