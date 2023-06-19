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Воеводин Семён Данилович

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Место рождения

Алексеевка, Воловский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1911

Дата смерти

15.07.1973

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Воеводин Данил Федотович

Мать: Елена

Алексеевка, Воловский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
01.01.1939

Дочь: Азенкова Любовь Семёновна

Мать ребёнка: Сенюкова Ефросинья Фандеевна

Алексеевка, Воловский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1940

Дочь: Воеводина Мария Семёновна

Мать ребёнка: Сенюкова Ефросинья Фандеевна

Рождение ребёнка
1943

Дочь: Грезева Мария Семёновна

Мать ребёнка: Сенюкова Ефросинья Фандеевна

Алексеевка, Воловский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1945

Дочь: Воеводина Валентина Семёновна

Мать ребёнка: Сенюкова Ефросинья Фандеевна

Алексеевка, Воловский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
10.05.1947

Сын: Воеводин Пётр Семёнович

Мать ребёнка: Сенюкова Ефросинья Фандеевна

Алексеевка, Воловский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
20.02.1950

Сын: Воеводин Николай Семёнович

Мать ребёнка: Сенюкова Ефросинья Фандеевна

Рождение ребёнка
20.07.1952

Сын: Воеводин Николай Семёнович

Мать ребёнка: Сенюкова Ефросинья Фандеевна

Алексеевка, Воловский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
31.03.1957

Сын: Воеводин Виктор Семёнович

Мать ребёнка: Сенюкова Ефросинья Фандеевна

Алексеевка, Воловский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
31.03.1958

Дочь: Воеводина Надежда Семёновна

Мать ребёнка: Сенюкова Ефросинья Фандеевна

Алексеевка, Воловский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воеводина Галина Семёновна

Мать ребёнка: Сенюкова Ефросинья Фандеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сенюкова Ефросинья Фандеевна

Смерть
15.07.1973
Алексеевка, Воловский муниципальный район, Липецкая область