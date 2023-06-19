Воеводин Семён Данилович
Место рождения
Дата рождения1911
Дата смерти15.07.1973
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Воеводин Данил Федотович
Мать: Елена
Рождение ребёнка
01.01.1939
Дочь: Азенкова Любовь Семёновна
Мать ребёнка: Сенюкова Ефросинья Фандеевна
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Воеводина Мария Семёновна
Мать ребёнка: Сенюкова Ефросинья Фандеевна
Рождение ребёнка
1943
Дочь: Грезева Мария Семёновна
Мать ребёнка: Сенюкова Ефросинья Фандеевна
Рождение ребёнка
1945
Дочь: Воеводина Валентина Семёновна
Мать ребёнка: Сенюкова Ефросинья Фандеевна
Рождение ребёнка
10.05.1947
Мать ребёнка: Сенюкова Ефросинья Фандеевна
Рождение ребёнка
20.02.1950
Сын: Воеводин Николай Семёнович
Мать ребёнка: Сенюкова Ефросинья Фандеевна
Рождение ребёнка
20.07.1952
Сын: Воеводин Николай Семёнович
Мать ребёнка: Сенюкова Ефросинья Фандеевна
Рождение ребёнка
31.03.1957
Сын: Воеводин Виктор Семёнович
Мать ребёнка: Сенюкова Ефросинья Фандеевна
Рождение ребёнка
31.03.1958
Дочь: Воеводина Надежда Семёновна
Мать ребёнка: Сенюкова Ефросинья Фандеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воеводина Галина Семёновна
Мать ребёнка: Сенюкова Ефросинья Фандеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.07.1973