Елена (Алёна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена (Алёна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1911

Сын: Воеводин Семён Данилович

Отец ребёнка: Воеводин Данил Федотович

Алексеевка, Воловский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воеводина Анна (Нюрка) (Алчевск, Горловка, Донецк) Даниловна

Отец ребёнка: Воеводин Данил Федотович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воеводин Григорий Данилович

Отец ребёнка: Воеводин Данил Федотович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воеводина Анастасия Даниловна

Отец ребёнка: Воеводин Данил Федотович

Смерть
Неизвестно
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