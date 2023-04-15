Елена (Алёна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1911
Отец ребёнка: Воеводин Данил Федотович
Алексеевка, Воловский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воеводин Григорий Данилович
Отец ребёнка: Воеводин Данил Федотович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воеводина Анастасия Даниловна
Отец ребёнка: Воеводин Данил Федотович
Смерть
Неизвестно