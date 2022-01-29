Савушкина Надежда Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савушкина Надежда Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.01.1939

Дата смерти

29.01.2022

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.02.1965

Сын: Татарников Андрей Викторович

Отец ребёнка: Татарников Виктор Григорьевич

Рождение ребёнка
23.10.1970

Дочь: Татарникова Елена Викторовна

Отец ребёнка: Татарников Виктор Григорьевич

Смерть
29.01.2022
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