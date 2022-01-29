Савушкина Надежда Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.01.1939
Дата смерти29.01.2022
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.02.1965
Сын: Татарников Андрей Викторович
Отец ребёнка: Татарников Виктор Григорьевич
Рождение ребёнка
23.10.1970
Дочь: Татарникова Елена Викторовна
Отец ребёнка: Татарников Виктор Григорьевич
Смерть
29.01.2022